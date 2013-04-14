Нужен верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок200 просмотров

На постоянную работу нужен верстальщик. Будут даваться дизайны в PSD, их нужно будет "натягивать" на различные самописные CMS. Дизайны, как правило, несложные и состоящие из 2х страниц. Будет дано тестовое задание, оплата - 15-20$ за один сайт. Если все ок - работы будет предостаточно.

12 лет назад
FireDancer
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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