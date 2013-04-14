Требуется КАЧЕСТВЕННАЯ КРОССБРАУЗЕРНАЯ валидная верстка 2-х страниц сайта.
Нужен верстальщик
На постоянную работу нужен верстальщик. Будут даваться дизайны в PSD, их нужно будет "натягивать" на различные самописные CMS. Дизайны, как правило, несложные и состоящие из 2х страниц. Будет дано тестовое задание, оплата - 15-20$ за один сайт. Если все ок - работы будет предостаточно.
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