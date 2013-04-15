— Оптимизация CSS; — Оптимизация HTML; — Кроссбраузерность; — Соответствие стандартам. Сверстать в html потом все внедрить в Magento.
Сделать 2 одностраничника
Нужно сделать 2 одностраничника
Пример http://context.media-experts.ru/kurs/prodirect.html
По сути нужно сделать несколько картинок и сверстать, остальное все есть.
Подробное т.з готово.
Просьба указывать цены.
Сроки — к полудню 19 апреля по Москве.
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