Шаблон одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок169 просмотров

Нужно сделать шаблон одностраничника. Поставить счетчик обратного отсчета, кнопки оплаты, кнопку заказа обратного звонка.

Оставляйте предложение по цене.

12 лет назад
darya1984
Дарья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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