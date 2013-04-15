Верстка сайта + несколько jQuery элементов

Необходимо сверстать сайт, пример главной страницы приложен к проекту, кроме главной будет 1-2 внутренние страницы. Нужно так же интегрировать несколько jquery элементов: выпадающее меню, слайдер и внизу листание моделей в блоке "Модельный ряд".

Главная должна выглядеть примерно как http://www.nissanusa.com/

Внутренние страницы тоже примерно как http://www.nissanusa.com/crossovers/murano

Если есть опыт работы со smarty, то могу предложить так же работу по интеграции с существующим сайтом и админкой, в php лезть не надо будет, только поменять шаблоны. Разумеется, за доп. оплату.

Большая просьба в ответах на проект указывать стоимость и срок выполнения работ по верстке 1 главной и 1 внутренней и уточнять знаете ли вы smarty и готовы ли взяться за работу с шаблонами. Все доп. работы - верстка дополнительных страниц (если потребуются) и интеграция шаблонов - будем обсуждать отдельно. Так же желательно привести примеры подобных работ (верстка + jquery элементы)

Оплата желательно WMZ или PayPal.