Доработка верстки на нескольких сайтах под ie7-ie8

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки109 просмотров

Описание работ:

Нужно подправить меню - есть небольшой баг в отображение на ie7

Нужно сделать правки в верстке под ie8 - на другом сайте.

Оплата по выбранному вами варианту.

Skype: mullasadr

12 лет назад
icvector01
Евгений 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alcontrol_w
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
12 лет назад
$50
1 день
Александр, отлично справился с задачей. Оперативно, быстро и главное отличный подход к делу и квалификация.
Евгений заказывал исправление багов html5 в IE8, который по умолчанию не знает теги html5. Задание расписано по пунктам, что говорит о структурированном подходе к делу и это дает уже ускорение решения проблемы. Оплата своевременно. Работа доставила только удовольствие. В карму только + , нареканий нет.

Заявки фрилансеров

alcontrol_w
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
12 лет назад

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