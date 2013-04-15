Задача для верстальщика на ДЛЕ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки162 просмотра

Необходимо ПСД-макет превратить в работающий дизан на сайте. Адекватность цен и портфолио.

12 лет назад
evgen13
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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