Изменить шаблон лендинга

Куплен шаблон - http://themeforest.net/item/lister-premium-landing-page/3841785?WT.ac=search_thumb&WT.seg_1=search_thumb&WT.z_author=Atlaspix

В приложении картинка, как это все должно быть в результате.

Скрипт отправки на почту с форм уже есть в шаблоне. А по кнопке "купить" просто привязать alert('Hello!")

Исполнителю вышлю шаблон, PSD лендинга и Excel-файлы с характеристиками.

То есть по факту нужно лишь внести изменения в уже готовый шаблон.