Изменить шаблон лендинга

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки120 просмотров

Куплен шаблон - http://themeforest.net/item/lister-premium-landing-page/3841785?WT.ac=search_thumb&WT.seg_1=search_thumb&WT.z_author=Atlaspix

В приложении картинка, как это все должно быть в результате.

Скрипт отправки на почту с форм уже есть в шаблоне. А по кнопке "купить" просто привязать alert('Hello!")

Исполнителю вышлю шаблон, PSD лендинга и Excel-файлы с характеристиками.

То есть по факту нужно лишь внести изменения в уже готовый шаблон.

12 лет назад
AndreyOut
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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