Доверстать сайт на OpenCart (MaxyStore)

Предыдуший верстальщик с задачей не справился, поковырялся и в итоге вообще исчез.

Такая работа нам не подходит. Дизайн элементарный.

В приложении дизайн. Нужно сверстать также. Верстать можно как под фиксированный размер, так и под растягиваемый в зависимости от экрана.

Цена 100$ (т.к. уже есть основа). Срок желателен 3 дня.