Необходимо сделать 2 страницы на сайте. WordPress

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки129 просмотров

Необходимо внести изменения на главной странице сайта на платформе WordPress.

Cделать страницу "галерея"

Сделать страницу "отзывы".

Шаблон уже есть.

детальное ТЗ прилагаться, исходники PSD вышлю.

finkor.com.ua

WordPress
12 лет назад
anse1000
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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