Есть 5 однотипных страниц, нужно отверстать под iPhone, Android
Необходимо сделать 2 страницы на сайте. WordPress
Необходимо внести изменения на главной странице сайта на платформе WordPress.
Cделать страницу "галерея"
Сделать страницу "отзывы".
Шаблон уже есть.
детальное ТЗ прилагаться, исходники PSD вышлю.
Заявки фрилансеров
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