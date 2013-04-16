Нужно поправить верстку и "перекрасить" графику

Задача:

сделать дубликат готовой верстки в другом цветовом оформлении.

Что есть?

готовая верстка 5 html-страниц со всей графикой и т.п.

psd-файл ОДНОЙ страницы того же дизайна, но с измененной цветовой гаммой.

Что делать?

На основании имеющегося psd одной страницы и здравого смысла -

- внести изменения по цвету в существующий css,

- нарезать имеющуюся графику из существующего psd. Внести ее в css и html

- перекрасить отсутствующую в psd, но присутствующую в верстке других страниц графику, в цветовую гамму данного дизайна и внести ее в css и html

Прошу в заявке указывать ориентиры по стоимости и срокам.