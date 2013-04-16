Нужно поправить верстку и "перекрасить" графику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок156 просмотров

Задача:

сделать дубликат готовой верстки в другом цветовом оформлении.

Что есть?

готовая верстка 5 html-страниц со всей графикой и т.п.

psd-файл ОДНОЙ страницы того же дизайна, но с измененной цветовой гаммой.

Что делать?

На основании имеющегося psd одной страницы и здравого смысла -

- внести изменения по цвету в существующий css,

- нарезать имеющуюся графику из существующего psd. Внести ее в css и html

- перекрасить отсутствующую в psd, но присутствующую в верстке других страниц графику, в цветовую гамму данного дизайна и внести ее в css и html

Прошу в заявке указывать ориентиры по стоимости и срокам.

CSSHTML
12 лет назад
Textpattern
Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VorVanill
Илья 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Все замечательно, работу сделал поразительно быстро. Никаких нареканий. Работать с Ильей можно.
Заказчик четко сформулировал ТЗ и своевременно оплатил работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

VorVanill
Илья 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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