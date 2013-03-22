VorVanill

Илья VorVanill

 
28 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественная верстка

Предоставляю услуги по верстке:

  • HTML5
  • CSS3
  • Кроссбраузерность (Firefox, Safari, Chrome, Opera, IE8+)
  • Валидность
  • Резиновая, адаптивная
Цены:

  • Верстка главной: от 10$ до 50$
  • Верстка внутренней: от 5$ до 25$
  • Правка верстки: до 10$
Работу выполню: быстро, качественно, недорого (выберите 2 условия).
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Отзывы заказчиков
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Переверстать карту изображения
Работа выполнена в срок.
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата, постоянный контакт. Рекомендую!
Ответный отзыв
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Поправить верстку на сайте
Работа выполнена за 5 минут, работой доволен. Спасибо Илья!
Оплата сделана мгновенно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Textpattern
Евгений 
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нужно поправить верстку и "перекрасить" графику
Все замечательно, работу сделал поразительно быстро. Никаких нареканий. Работать с Ильей можно.
Заказчик четко сформулировал ТЗ и своевременно оплатил работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Anchar13
57 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Кнопки для заказа товара и отправки сообщений
Отличный исполнитель. Рекомендую.
Заказчик четко сформировал тех.задание, услуги оплатил вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
desprog
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка одного макета
Работа выполнена на "Ура" и раньше срока. Незначительные правки были внесены незамедлительно. Рекомендую как ответственного фрилансера.
Работать с этим человеком - это просто огромнейшее удовольствие. Рекомендую как отличного работодателя.
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10 отзывов
от $5
от 1 дня
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