Качественная верстка
Предоставляю услуги по верстке:
- HTML5
- CSS3
- Кроссбраузерность (Firefox, Safari, Chrome, Opera, IE8+)
- Валидность
- Резиновая, адаптивная
- Верстка главной: от 10$ до 50$
- Верстка внутренней: от 5$ до 25$
- Правка верстки: до 10$
Портфолио
- Кондитерский цех Идилия349 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата, постоянный контакт. Рекомендую!
$5
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена за 5 минут, работой доволен. Спасибо Илья!
Ответный отзыв
Оплата сделана мгновенно. Рекомендую!
$30
10 баллов
11 лет назад
Все замечательно, работу сделал поразительно быстро. Никаких нареканий. Работать с Ильей можно.
Ответный отзыв
Заказчик четко сформулировал ТЗ и своевременно оплатил работу. Рекомендую!
$15
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик четко сформировал тех.задание, услуги оплатил вовремя. Рекомендую!
$15
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена на "Ура" и раньше срока. Незначительные правки были внесены незамедлительно. Рекомендую как ответственного фрилансера.
Ответный отзыв
Работать с этим человеком - это просто огромнейшее удовольствие. Рекомендую как отличного работодателя.
HTML-верстка
10 отзывов
от $5
от 1 дня
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