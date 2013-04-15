Нужно верстать макет сайта(в приложении). В заявках прошу указать: 1. Цену за представленный макет(исходник предоставлю исполнителю) 2. Срок выполнения 3. Ссылку на портфолио или 3-4 работ по верстке ...
Требуется удаленный html-верстальщик
Требуется html верстальщик.
Оплата работы почасовая.
Проекты интересные и очень интересные.
Необходимые навыки:
- Валидная, кроссбраузерная верстка
- Умение верстать как блочно так и таблично
- Опыт резиновой верстки
- Знание JS и фреймворков (jQuery) приветствуется
- Ответственность! Четкое представление о собственных способностях и умение ставить реальные сроки.
Кандидатов просьба указывать в качестве примеров верстки работающие сайты.
Оставляйте контакты и часовой рейт!
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