Доработать шаблон одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки169 просмотров

1) прикрутить скрипт CallMe http://dedushka.org/kod/2781.html

2) доработать всплывающее окно при нажатии кнопки "Заказать сейчас"

3) доделать фотогалерею

4) проверить форму обратной связи

сейчас шаблон в таком состоянии smartchoice.com.ua

HTML
12 лет назад
igasiuk
Игорь 
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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