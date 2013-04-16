1) прикрутить скрипт CallMe http://dedushka.org/kod/2781.html 2) доработать всплывающее окно при нажатии кнопки "Заказать сейчас" 3) доделать фотогалерею 4) проверить форму обратной связи сейчас шаблон в таком состоянии smartchoice.com.ua
Бесконечная прокрутка двух изображений (HTML + JS)
Нужно сделать бесконечную горизонтальную прокрутку двух изображений в обу стороны.
Есть div, определенной высоты и ширины. Внутри него находится два изображений, высота у изображений такая же как и у div-а, но ширина у каждого из изображений может быть любая - как больше ширины div-а, так и меньше. Изображения находятся одно за другим. Между ними нет никакого зазора, они представляют собой одну единую картинку (разрезаную на две части).
При наведении курсора мыши к левому краю div-а (0 - 100 пикселей от края дива), изображения прокручиваются в левую сторону. Точно так же с правым краем - при наведении курсора изображения двигаются в правую сторону.
Изображения прокручиваются по принципу барабана. После того как заканчивается первое изображение, идет второе, после того как заканчивается второе, идет снова первое. То есть эти два изображения замкнуты (как барабан).
Основное требование:
1. Ни каких разрывов между изображениями не должно быть.
2. Если суммарная ширина двух изображений меньше ширины дива, внутри которого изображения находятся, то нужно добавить данные изображения одно за другим таким образом и в таком количестве, что бы хватило организовать бесконечную прокрутку в обе стороны.
Результат:
1. плагин к jQuery
2. пример использования HTML + JS
В личку писать не нужно.
Если уже что-то делали подобное - кидайте ссылки в отклике на проект.
Работы мало, нужно сегодня. Основное - скорость выполнения (естественно, что должно быть грамотно написано).
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