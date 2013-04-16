Бесконечная прокрутка двух изображений (HTML + JS)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки335 просмотров

Нужно сделать бесконечную горизонтальную прокрутку двух изображений в обу стороны.

Есть div, определенной высоты и ширины. Внутри него находится два изображений, высота у изображений такая же как и у div-а, но ширина у каждого из изображений может быть любая - как больше ширины div-а, так и меньше. Изображения находятся одно за другим. Между ними нет никакого зазора, они представляют собой одну единую картинку (разрезаную на две части).

При наведении курсора мыши к левому краю div-а (0 - 100 пикселей от края дива), изображения прокручиваются в левую сторону. Точно так же с правым краем - при наведении курсора изображения двигаются в правую сторону.

Изображения прокручиваются по принципу барабана. После того как заканчивается первое изображение, идет второе, после того как заканчивается второе, идет снова первое. То есть эти два изображения замкнуты (как барабан).

Основное требование:

1. Ни каких разрывов между изображениями не должно быть.

2. Если суммарная ширина двух изображений меньше ширины дива, внутри которого изображения находятся, то нужно добавить данные изображения одно за другим таким образом и в таком количестве, что бы хватило организовать бесконечную прокрутку в обе стороны.

Результат:

1. плагин к jQuery

2. пример использования HTML + JS

В личку писать не нужно.

Если уже что-то делали подобное - кидайте ссылки в отклике на проект.

Работы мало, нужно сегодня. Основное - скорость выполнения (естественно, что должно быть грамотно написано).

HTMLJavaScriptjQuery
12 лет назад
cheebo
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

creek
Артур 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Отличный, адекватный исполнитель. Сделано всё точно по описанию, как и было нужно. Очень порадовала скорость выполнения - как и ожидалось, ушло в районе 4-х часов с обсуждениями и внесением пары дополнений. Сотрудничеством очень доволен. 10 из 10.
Замечательный заказчик! Понятное ТЗ, сделал, проверили, оплатили! Рекомендую всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

creek
Артур 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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