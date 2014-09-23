Верстка и установка сайта на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок326 просмотров

Доброго дня!

Я ищу программиста-верстальщика для своего проекта, ну, точнее проекта, который я отрисовал. В задачи программиста будет входить — вёрстка страниц, установка cms и установка и настройка на этой cms сайта.

CMS очень желательна Modx, но не принципиальна :)

Главные особенности: мультиязычность (3 языка), модуль новостей, меняющиеся слайды на главной и пара модальных окон с формами для заполнения. В аттаче посмотрите страницы.

У потенциального исполнителя приветствуется портфолио работающих сайтов.

Жду ваших предложений, указывайте стоимость и реальные сроки в своём сообщении.

MODX
12 лет назад
aucampiae
Эрик 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$200
10 дней
Работал с Игорем и остался очень доволен этой работой. Могу его честно рекомендовать как ответственного, понимающего и толкового специалиста.
Очень приятно работать с Эриком. Всем рекомендую его в качестве заказчика

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bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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