Верстка и установка сайта на CMS

Доброго дня!

Я ищу программиста-верстальщика для своего проекта, ну, точнее проекта, который я отрисовал. В задачи программиста будет входить — вёрстка страниц, установка cms и установка и настройка на этой cms сайта.

CMS очень желательна Modx, но не принципиальна :)

Главные особенности: мультиязычность (3 языка), модуль новостей, меняющиеся слайды на главной и пара модальных окон с формами для заполнения. В аттаче посмотрите страницы.

У потенциального исполнителя приветствуется портфолио работающих сайтов.

Жду ваших предложений, указывайте стоимость и реальные сроки в своём сообщении.