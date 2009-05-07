Опыт практического программирования 6 лет.
Отличные знания: Php, Python, Mysql, ActionScript 3, Flash, C++, Delphil, (x)Html, Xml, Javascript (из фреймоврков Jquery, Mootools), Ajax, Css
Верстаю всегда кроссбраузерно и в соответствии стандартам W3C.
Уверенные знания большинства современных CMS: Wordpress, Joomla, DLE (DataLife Engine), osCommerce, 1C Битрикс, ModX, PrestaShop, osCommerce, Umi CMS, Magento и т.д.
Фреймворки: Zend Framework, Symphony, Django
Читаю чужой код.
Разработал собственную CMS на модульной основе.
Общителен и внимателен к заказчику.
Работу всегда сдаю в сроки и без каких-либо задержек.
Буду рад сотрудничеству с Вами!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$170
10 баллов
14 лет назад
Все сделал в лучшем виде
$800
10 баллов
14 лет назад
Очень приятно работать с Алексеем. Всегда на связи. Без лишних вопросов понимает что от него требуется ! Отличный программист ! Будем сотрудничать и дальше !
$250
10 баллов
14 лет назад
Качественно и в срок выполнил заказ, доведя работу до логического завершения.
$65
10 баллов
15 лет назад
Быстро, без лишних вопросов. Цена - качество - 100% Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Иван очень ответственный заказчик. Требовательный и внимательный к мелким не доработкам, что в итоге повышает качество сданного продукта. Особенно приятно, что человека беспокоит своевременная оплата труда.