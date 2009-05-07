belfegor

Алексей Пархоменко belfegor

 
39 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Опыт практического программирования 6 лет.

Отличные знания: Php, Python, Mysql, ActionScript 3, Flash, C++, Delphil, (x)Html, Xml, Javascript (из фреймоврков Jquery, Mootools), Ajax, Css

Верстаю всегда кроссбраузерно и в соответствии стандартам W3C.

Уверенные знания большинства современных CMS: Wordpress, Joomla, DLE (DataLife Engine), osCommerce, 1C Битрикс, ModX, PrestaShop, osCommerce, Umi CMS, Magento и т.д.

Фреймворки: Zend Framework, Symphony, Django

Читаю чужой код.

Разработал собственную CMS на модульной основе.

Общителен и внимателен к заказчику.

Работу всегда сдаю в сроки и без каких-либо задержек.

Буду рад сотрудничеству с Вами!

PHPJavascriptPythonWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaMODXMagentoPrestashopjQueryAjaxDjango
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Отзывы заказчиков
blemaren
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$170
10 баллов
14 лет назад
Шаблон для битрикс Старт
Все сделал в лучшем виде
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$800
10 баллов
14 лет назад
Задание для ответственного ПХП программиста
Очень приятно работать с Алексеем. Всегда на связи. Без лишних вопросов понимает что от него требуется ! Отличный программист ! Будем сотрудничать и дальше !
alexmsk
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Разработка расширений для Joomla
Качественно и в срок выполнил заказ, доведя работу до логического завершения.
zakazchik_kiev
Иван Серый 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
15 лет назад
Надо сделать сайт на джумле
Быстро, без лишних вопросов. Цена - качество - 100% Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Иван очень ответственный заказчик. Требовательный и внимательный к мелким не доработкам, что в итоге повышает качество сданного продукта. Особенно приятно, что человека беспокоит своевременная оплата труда.
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