Скрипт музыки без перезагрузки страницы

$20
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки216 просмотров
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Нужен скрипт как тут: _hubu.ru(нажать на прослушивание любого трека)

Особенность скрипта в том что переходя на другие страницы музыка не прерывается + скрипт не в отдельном окне. Сколько будет стоить подключить такой скрипт? Только чтобы музыка играла не по одному файлу а списком файлов.

14 лет назад
MiG-Z
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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