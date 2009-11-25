Нужно правильно сделать 301 редирект

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В следствии реорганизации сайта, были измененны его урлы. Нужно правильно сделать 301 редирект, дабы не утратить позиции и пузомерки сайта, его внутренних страниц.

Все предложения только тут!!!

14 лет назад
Forestov
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад