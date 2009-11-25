Нужен хак для CMS DataLife Engine 7.5

Необходим "хак" для CMS DataLife Engine 7.5 - Автоматическая загрузка картинок на сервер.

Описание хака: При добавлении новостей на сайте есть дополнительные поля такие как "Обложка", "Скриншоты", необходимо чтобы этот хак после добавления новости на сайт автоматически загружал картинки с удалённого сервера на сайт.

Подобный хак уже есть, но он не рабочий, по желанию могу предоставить файл этого хака.