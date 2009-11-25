Необходимо внести изменения в javascript

Мы экспериментировали с тем, как с помощью ява-скриптов сделать страницы сайта http://www.allbest.ru/ (основная аудитория – студенты) более привлекательным для посетителей.

Пока остановили свой выбор на ява-скрипте "мухи", например, на странице http://revolution.allbest.ru/00021465_0.html

Получили хороший эффект. Увеличилось время, проводимое посетителем на странице. Появилась возможность направлять дополнительный трафик на некоторые страницы, которые нам нужны.

Хотелось бы немного усовершенствовать данный скрипт.

1) скрипт должен срабатывать в Firefox (в IE, Опере и Гугл Хром работает);

2) если посетитель „закрыл” муху (кликнул на соответствующий значок в правом нижнем углу, муха не должна появляться при повторной загрузке страницы)

Ява-скрипт расположен здесь: http://revolution.allbest.ru/s_fly.js

Ожидаем от исполнителя приватного сообщения с готовностью выполнить данную работу. Срок исполнения - 1 сутки.