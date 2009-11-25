Требуется модификация компонента Ja_submit для joomla 1.0.15

О компоненте:

JA Submit позволяет обычным посетителям и пользователям без специальных привелегий отправлять новости для вашего сайта с использованием визуального редактора.

Нужно выполнить 2 пункта:

1. В админке, сделать окно выбора нескольких разделав . для автопубликации статей от определенных групп пользователей (например author или editor). Сейчас там есть только выбор категорий и если категорий много до неудобно выбирать. (смотрите вложенный файл)

2. Во front-end при добавлении материала группой пользователей от которых разрешена автопубликация они сначала выбирают раздел, потом высвечиваются категории этого раздела. Автор выбирает категорию и начинает добавлять статью. Сейчас все категории для добавления отображаются одним списком и очень неудобно при большом количестве доступных категорий найти необходимую.