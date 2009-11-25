Главная страница во флеше

СРОЧНО!! Нужна заглавная страница во флеше для сайта http://skkit.ru/. Такая же, как http://honka.ru/. Музыкальное сопровождение, зеленая долина, домики-кнопки, при клике на них открываются разделы сайта (СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БЛОК КОНТЕЙНЕРА, ДОМА ИЗ БРУСА и т.д.)

В понедельник должно быть готово ПОЛНОСТЬЮ!! Если вы не уверены, что успеете все сделать в срок - не беритесь!!