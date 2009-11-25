Доработка сайта недвижимости.

Необходимо доделать сайт www.aparton.com. Реализован на php+msql. Суть доделок отражена в техническом задании, которое готов выслать на e-mail всем желающим. После прочтения Вами технического задания я хотел бы услышать от вас сроки выполнения и сумму. Важны и сроки и стоимость, поэтому адекватно оценивайте свои силы. Если описать техническое задание вкратце, то получится следующее:

1. Необходимо сделать разграничение прав доступа к сайту как с админ. панели так и с самого сайта: администратор сайта, хозяин квартиры, пользователь. В зависимости от типа пользователя немного меняется интерфейс сайта.

2. Реализовать календарь квартир. Календарь должен иметь вид:

ID квартиры | Адрес | Кол-во комнат | А тут числа пошли 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 31

2001 | Ленина | 2 |Значок который отображает сост. на данный момент.

ID квартир должны быть линками ведущими на странички данных квартир.

3. В разделе отели поменять немного интерфейс. Т.е. тут уже надо указывать количество звезд, типы номеров, сайт отеля и т.п.

4. Реализовать перевод в назначенное время.

5. Сделать отзывы о квартирах. Каждый посетитель может оставлять отзывы. Отзывы переводятся на все языки.

6. Изменить главную страницу сайта и немного поменять функционал.

7. В админке доработать несколько полей.

8. Сделать карту Минска, чтобы можно было на ней нанести все квартиры (если это получится, то хозяева также должны иметь возможность наносить на карту квартиры). Карту можно будет посмотреть как отдельно, так и со странички какой-либо конкретной квартиры.

9. Еще интересует оплата через электронные платежные системы (pay pal, web money и др., а также кредитными картами Visa, mastercard). Чтобы человек мог бронировать квартиру и подтверждать бронь оплатой.

Прошу выставлять сроки выполнения и цену ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ. Пункты расставлены в порядке значимости.

Всю более подробную информацию отправлю в техническом задании. Данной задание с прицелом на работу на перспективу, т.к. проект развивающийся и нужен будет грамотный программист для его ведения, поддержания и внесения изменений.

Жду Ваших предложений!