Добрый день!

Нужно доработать сайт на Joomla

Что нужно чтоб можно было через админку делать:

-замена всех картинок(редактирование и замена)

-управление текстами с возможностью добавления картинок и таблиц

-возможность замены всех контактных данных(телефон, адрес,e-mail) при помощи админки через какую-нибудь форму

-дружелюбное управление системой вопрос-ответ

-информирование о поступлении новых вопросов на указанный e-mail адрес, с возможностью его замены через админку

Оплата по факту.