Написать простой плагин для вордпресс

В блоге имеется N scheduled постов (поставленных для публикации на различные даты в будущем).

Нужно расставить эти посты так, чтобы они публиковались по определенным дня недели: например, пост выходил каждый понедельник и четверг.

Сдвижка осуществляется вперед.

Расстановка в полуручном режиме, при нажатии кнопки (не требуется автоматически расставлять при добавлении каждого поста).

Пример: есть три поста, на 13, 14 и 15 декабря. После запуска плагина, они должны быть расставлены по понедельникам и четвергам: 14, 17, 21.