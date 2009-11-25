Скрипт плавающего банера rich

Нужен скрипт плавающего банера, без дополнительных действий на закрывание.

Основные требования- проверка по куки, что б не показывался одному и тому же пользователю;

поддержка различных видов рекламных материалов (картинки, флеш, рекламный код)

Более подробно в требованиях.

Подобные скрипты распространены, можно просто доработать уже имеющиеся у вас. Есть так же некоторые сырцы, которыми можно поделится с исполнителем, поэтому прошу цену не гилить