Скрипт плавающего банера rich

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт плавающего банера, без дополнительных действий на закрывание.

Основные требования- проверка по куки, что б не показывался одному и тому же пользователю;

поддержка различных видов рекламных материалов (картинки, флеш, рекламный код)

Более подробно в требованиях.

Подобные скрипты распространены, можно просто доработать уже имеющиеся у вас. Есть так же некоторые сырцы, которыми можно поделится с исполнителем, поэтому прошу цену не гилить

14 лет назад
Pansik
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Joomla

    Добрый день! Нужно доработать сайт на Joomla Что нужно чтоб можно было через админку делать: -замена всех картинок(редактирование и замена) -управление текстами с возможностью добавления картинок и таблиц -возможность замены всех контактных данных(телефон, адрес,e-mail) при помощи админки ...

    Joomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модификация компонента Ja_submit для joomla 1.0.15

    $30

    Требуется модификация компонента Ja_submit для joomla 1.0.15 О компоненте: JA Submit позволяет обычным посетителям и пользователям без специальных привелегий отправлять новости для вашего сайта с использованием визуального редактора. Нужно выполнить 2 пункта: 1. В админке, сделать окно выбора нескольких ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Главная страница во флеше

    $150

    СРОЧНО!! Нужна заглавная страница во флеше для сайта http://skkit.ru/. Такая же, как http://honka.ru/. Музыкальное сопровождение, зеленая долина, домики-кнопки, при клике на них открываются разделы сайта (СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БЛОК КОНТЕЙНЕРА, ДОМА ИЗ БРУСА и т.д.) В понедельник ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб приложение (дерево скилов)

    Необходимо создать дерево скилов (skill tree) вот пример: aoc.yg.com/feat-planner только это будет по другой игре, с другими скилами, но принцип тот же + еще нужно будет прикрутить, помимо скилов, еще и статы персонажей + параметры надетых ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен хак для CMS DataLife Engine 7.5

    $15

    Необходим "хак" для CMS DataLife Engine 7.5 - Автоматическая загрузка картинок на сервер. Описание хака: При добавлении новостей на сайте есть дополнительные поля такие как "Обложка", "Скриншоты", необходимо чтобы этот хак после добавления новости на сайт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Небольшая доработка сайта на Джумле + консультация

    $40

    Есть сайт gruzinskij.ru стоит на (Joomla! 1.5.14 Stable) Нужно убрать несколько мелочей, немного подстроить, разобраться в нескольких настройках. Возможно понадобится небольшая консультация или инструкция с Вашей стороны. Вот основные задачи: 1 - на двух компьютерах у меня не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт эл. библиотеки

    $100

    Нужно найти и установить скрипт эл. библиотеки на подобии http://www.kodges.ru/ Либо реализовать на CMS + модули Должно быть в скрипте: Файлы в библеотеке должны быть свободны для скачивания пользователям Должна быть возможность прослушивания аудео книг (только зарегистр польз) Нужно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить на html-сайт книгу отзывов

    Сайт - http://circ-a.ru отзывы должны премодерироваться, осталвлять их можно без регистрации, но с капчей. должна быть функция редактирования или удаления отзывов админом. рейтинг к каждому отзыву по 5-балльной шкале. дизайн, если будет нужен - предосталвю. в аську, личку и почту просьба ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад