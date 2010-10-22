RuslanKarpuk

Знаю в совершенстве (на уровне эксперта):
— языки программирования C/C++/C# (программирование под Win/*nix), Delphi, PHP, Perl, JavaScript, ActionScript;
— язык запросов SQL (оптимизация запросов);
— технологию AJAX;
— вёрстку, разметку (CSS, (X) HTML, XML, XSLT);
— архитектуру Windows, Win32 API, COM;
— принципы объектно-ориентированного программирования, паттерны.
Разбираюсь в:
— языках программирования Java (J2ME, JSP, Servlets), Python, Ruby;
— администрировании и настройке Linux;
— работе с системами контроля версий (CVS, SVN, GIT).
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Отзывы заказчиков
$140
0 баллов
14 лет назад
PHP
В Декабре 2009 Руслан был выбран для внесения изменений в сайт недвижимости. После согласования всех сроков, объемов работ и стоимости Руслан получил доступ к FTP и MySQL сайта. После этого на связь не выходил. Вполне вероятно, что Руслан использовал эти данные, чтобы бесплатно получить в свое распоряжение полностью работающий срипт сайта недвижимости. Остерегайтесь!!!