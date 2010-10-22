RuslanKarpuk

В Декабре 2009 Руслан был выбран для внесения изменений в сайт недвижимости. После согласования всех сроков, объемов работ и стоимости Руслан получил доступ к FTP и MySQL сайта. После этого на связь не выходил. Вполне вероятно, что Руслан использовал эти данные, чтобы бесплатно получить в свое распоряжение полностью работающий срипт сайта недвижимости. Остерегайтесь!!!