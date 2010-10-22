RuslanKarpuk

Руслан RuslanKarpuk

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Знаю в совершенстве (на уровне эксперта):

— языки программирования C/C++/C# (программирование под Win/*nix), Delphi, PHP, Perl, JavaScript, ActionScript;

— язык запросов SQL (оптимизация запросов);

— технологию AJAX;

— вёрстку, разметку (CSS, (X) HTML, XML, XSLT);

— архитектуру Windows, Win32 API, COM;

— принципы объектно-ориентированного программирования, паттерны.

Разбираюсь в:

— языках программирования Java (J2ME, JSP, Servlets), Python, Ruby;

— администрировании и настройке Linux;

— работе с системами контроля версий (CVS, SVN, GIT).

Отзывы заказчиков

Aparton
Олег Ло 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$140
0 баллов
14 лет назад
Доработка сайта недвижимости.
PHP
В Декабре 2009 Руслан был выбран для внесения изменений в сайт недвижимости. После согласования всех сроков, объемов работ и стоимости Руслан получил доступ к FTP и MySQL сайта. После этого на связь не выходил. Вполне вероятно, что Руслан использовал эти данные, чтобы бесплатно получить в свое распоряжение полностью работающий срипт сайта недвижимости. Остерегайтесь!!!