PHP- Статистика

Добрый день! Нужно доработать сайт на Joomla Что нужно чтоб можно было через админку делать: -замена всех картинок(редактирование и замена) -управление текстами с возможностью добавления картинок и таблиц -возможность замены всех контактных данных(телефон, адрес,e-mail) при помощи админки ...