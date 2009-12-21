PHP- Статистика

Веб-программированиеЗавершен9 заявок513 просмотров
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Нужен PHP- скрипт.

Принимает GET- запросы, параметры из запроса кладёт в БД.

Эти параметры выводит в виде статистики: ID, дата, параметр1, параметр2, парметр3.

Выбор периода отображения статы, фильтр по параметр1

Экспорт данных за выбранный период в CSV

Простая авторизация на одного юзера.

Построение графика по данным будет бонусом с вашей стороны =)

Сроки- 4 дня, без предоплаты.

Выбранный под ником german981 кинул, поэтому размещаю повторно.

PHP
14 лет назад
korifey
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
Alwake
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-5)
14 лет назад
$100
2 дня
Посмотрел ТЗ- задал пару уточняющих вопросов, через оговорённое время предоставил работу. После этого отшлифовал интерфейс по моим замечаниям и сам добавил некоторые полезные фичи. Я очень доволен сотрудничеством, буду ещё обращаться к Александру.
german981
German 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
DenCoder
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
14 лет назад
$100
5 дней
Денис отлично справился с поставленной задачей, проявив себя как грамотного специалиста и ответственного исполнителя. После сдачи проекта без проблем осуществляет поддержку разработанной программы. Сотрудничеством с Денисом доволен.
Отличный заказчик, грамотно ставит задачи, по окончании проекта заплатил всю сумму и добавил бонус. Проблем не возникало, сотрудничеством доволен. Работаю с Андреем дальше.
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