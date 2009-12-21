PHP- Статистика

Во вложении готовая верстка + техническое задание. Интересуют максимально сжатые сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен PHP- скрипт.
Принимает GET- запросы, параметры из запроса кладёт в БД.
Эти параметры выводит в виде статистики: ID, дата, параметр1, параметр2, парметр3.
Выбор периода отображения статы, фильтр по параметр1
Экспорт данных за выбранный период в CSV
Простая авторизация на одного юзера.
Построение графика по данным будет бонусом с вашей стороны =)
Сроки- 4 дня, без предоплаты.
Выбранный под ником german981 кинул, поэтому размещаю повторно.
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