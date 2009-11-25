Серверная часть игры.

Необходимо организовать размещение новостей с нескольких RSS-каналов на странице сайта. Здесь я приблизительно обрисовал что требуется: http://fujin.com.ua/tmp/rss/ Существует много готовых решений для такой задачи, но у меня не хватает времени в них разбираться. Для знающего человека работы максимум ...