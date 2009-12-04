Flash-баннер/видеоролик

Необходимо доделать сайт www.aparton.com. Реализован на php+msql. Суть доделок отражена в техническом задании, которое готов выслать на e-mail всем желающим. После прочтения Вами технического задания я хотел бы услышать от вас сроки выполнения и сумму. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать баннер на основе готового flash-баннера (исходники есть) с некоторыми изменениями и затем сконвертировать его в avi или другой видеоформат. В итоге это будет видеоролик, который будет крутится на мониторах в ТРЦ. Если кому-то удобнее сделать с нуля, например сразу в видеоформате - не проблема, главное результат.
Предложения оставляйте здесь, выбирать буду по портфолио и минимальной цене.
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