Flash-баннер/видеоролик

Требуется сделать баннер на основе готового flash-баннера (исходники есть) с некоторыми изменениями и затем сконвертировать его в avi или другой видеоформат. В итоге это будет видеоролик, который будет крутится на мониторах в ТРЦ. Если кому-то удобнее сделать с нуля, например сразу в видеоформате - не проблема, главное результат.

Предложения оставляйте здесь, выбирать буду по портфолио и минимальной цене.