Flash-баннер/видеоролик

Веб-программированиеЗавершен23 заявки343 просмотра
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Требуется сделать баннер на основе готового flash-баннера (исходники есть) с некоторыми изменениями и затем сконвертировать его в avi или другой видеоформат. В итоге это будет видеоролик, который будет крутится на мониторах в ТРЦ. Если кому-то удобнее сделать с нуля, например сразу в видеоформате - не проблема, главное результат.

Предложения оставляйте здесь, выбирать буду по портфолио и минимальной цене.

14 лет назад
maxbeat
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень доволен сотрудничеством с Андреем, все сделано именно так, как я и хотел. Все поправки в процессе работы вносились оперативно. Буду обращаться еще!
Приятно сотрудничать с Максимом. Проявил себя как отличный заказчик: четкое ТЗ, постоянная связь, своевременная оплата. Рекомендую!
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