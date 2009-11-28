Скрипт для WordPress

Должен работать в WP и WP MU

Написать плагин для WP для школы который:

Cкрипт описывает "расписание занятий"

исходные данные: ()

страницы WP - описание педагога,

страницы WP - описание дисциплины,

страницы WP - место проведения занятия,

страницы WP - личная страница ученика

регулярность занятий (например, разовое\периодическое),

время проведения занятий

пример строки расписание урока - по дням недели\ почасовое те

с 10 .11.2009 (вывод пикторграммы NEW, действующая группа\закрытая группа) : ПЕДАГОГ: ведет ДИСЦИПЛИНУ : в ЗАЛЕ : по вторникам и пятницам : с 19-30 до 20-30 : стоимость : на дисциплину подали заявки 30 учеников : (дополнительный функционал : можно\нельзя присоединиться - подать заявку на присоединиться - задать вопрос - вызов форм для реализации запроса)

работой скрипта является:

1. вывод общей страницы РАСПИСАНИЕ - построчное отображение групп с сортировкой по дате начала (новизне)\дисциплине\педагогу\месту\дням недели\количеству присоединившихся + возможность присоединиться к группе\задать вопрос

2.вывод блока "расписание" на страницы ПЕДАГОГ\ДИСЦИПЛИНА\МЕСТО\УЧЕНИК - те сортировка и вывод данных на нужные страницы

3.управление на уровне менеджера - администратора:

создание объекта (добавить описание, фото, присоединить педагога, место, расписание,определить цены(3 разновидности), дата старта\окончания и периодичность ) \редактирование \изменение\закрытие\удаление или скрытие отображнения\ + групповые действия на группами

управление пользователями, подавшими заявки на группу - рассылка сообщений, приглашений,добавление\удаление