Скрипт для WordPress

Необходимо доделать сайт www.aparton.com. Реализован на php+msql. Суть доделок отражена в техническом задании, которое готов выслать на e-mail всем желающим. После прочтения Вами технического задания я хотел бы услышать от вас сроки выполнения и сумму. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Должен работать в WP и WP MU
Написать плагин для WP для школы который:
Cкрипт описывает "расписание занятий"
исходные данные: ()
страницы WP - описание педагога,
страницы WP - описание дисциплины,
страницы WP - место проведения занятия,
страницы WP - личная страница ученика
регулярность занятий (например, разовое\периодическое),
время проведения занятий
пример строки расписание урока - по дням недели\ почасовое те
с 10 .11.2009 (вывод пикторграммы NEW, действующая группа\закрытая группа) : ПЕДАГОГ: ведет ДИСЦИПЛИНУ : в ЗАЛЕ : по вторникам и пятницам : с 19-30 до 20-30 : стоимость : на дисциплину подали заявки 30 учеников : (дополнительный функционал : можно\нельзя присоединиться - подать заявку на присоединиться - задать вопрос - вызов форм для реализации запроса)
работой скрипта является:
1. вывод общей страницы РАСПИСАНИЕ - построчное отображение групп с сортировкой по дате начала (новизне)\дисциплине\педагогу\месту\дням недели\количеству присоединившихся + возможность присоединиться к группе\задать вопрос
2.вывод блока "расписание" на страницы ПЕДАГОГ\ДИСЦИПЛИНА\МЕСТО\УЧЕНИК - те сортировка и вывод данных на нужные страницы
3.управление на уровне менеджера - администратора:
создание объекта (добавить описание, фото, присоединить педагога, место, расписание,определить цены(3 разновидности), дата старта\окончания и периодичность ) \редактирование \изменение\закрытие\удаление или скрытие отображнения\ + групповые действия на группами
управление пользователями, подавшими заявки на группу - рассылка сообщений, приглашений,добавление\удаление
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