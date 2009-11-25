Необходимо доработать программу во флеше , есть программа которая демонстрирует дыхательные техники , в нее нужно добавить два теста (тоесть ряд вопросов и заключение , они у меня есть), потом надо чтоб в программе была ссылка на доковский документ и презентацию (тоесть клацаем на иконку открывается вордовский документ или презентация) и ссылка на exe файл (чтоб можна было запустить другие программы) ,только киев , бюджет 250 грн + 50 грн маленькие доработки ,все предложения только по телефону 063-592-75-33 или на почту [email protected] или в аську 380027227 или по скайпу live737