Сайт проведения викторин!

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок211 просмотров
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Добрый день!

Нужен сайт проведения викторин с биллингом.

Работы только по программингу, дизайн и верстка наши.

Небольшое описание в приложении.

Прошу написать сроки, цену и по возможности пример подобных работ.

ТОЛЬКО ПРОГРАММИНГ - ДИЗАЙН И ВЕРСТКА С НАС.

14 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
Выбранные исполнители
KrasniyRus
Руслан 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$500
7 дней
k0rvin
Иван 
31 годПортугалия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$250
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