Смотрите пример : http://zopa.com

Изучите внимательно этот функционал будет присутствовать в нашем сайте .

функция сервиса : у пользователей есть возможность одалживать деньги друг у друга , сайт является посредником - берет процент , у пользователей есть рейтинг надежности ... т.е. другие пользователи могут беспокойно одалживать деньги у этого пользователя ...

Сервис будет действовать на территории России , какие из систем оплаты еще не определены .

от вас :

01.контактные данные

02.цена данного проекта

03.сроки выполнения

04.предложения по улучшению (функционал)

05.креатив приветствуется !

предложения на e-mail :

[email protected]