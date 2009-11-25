Надо немного переделать галерею

Должен работать в WP и WP MU Написать плагин для WP для школы который: Cкрипт описывает "расписание занятий" исходные данные: () страницы WP - описание педагога, страницы WP - описание дисциплины, страницы WP - место проведения занятия, страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте!
Вот есть галерея:
http://www.jomsocial.com/index.php?option=com_community&view=photos&task=showimage&tmpl=component&imgid=5682
Мне нужно чтобы она загружала мои фотки...
Скачайте почщеный файл html...
{id: 5683,
caption: 'полуниця',
thumbnail: 'http://www.jomsocial.com/images/photos/22128/1808/thumb_2cee845e3f748a96191f5648.jpg',
url: 'http://www.jomsocial.com/index.php?option=com_community&view=photos&task=showimage&tmpl=component&imgid=5683',
tags: []}
Картинка вызывается путём
http://www.jomsocial.com/index.php?option=com_community&view=photos&task=showimage&tmpl=component&imgid=5683
А надо чтобы вызывалось из простой картинки, которая лежит гдето в папке...
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