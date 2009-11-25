Здравствуйте,

Нужно запрограммировать (проект, дизайн и верстка предоставляются) web решение реализующее очень простую CMS (реализует создание/изменение/удаление страниц с привязкой их к иерархическому меню, содержание страницы редактируется web html редактором; роль пользователя) + систему управления сайтами (реализует создание/управление/удаление сайтов пользователей; роль админа). В целом система предоставляет админу возможность создавать/удалять сайты пользователей в сиб доменах (или суб папках), пользователю предоставляет возможность создание/удаление и редактирование содержимого стр. на основе встроенного web редактора. Ну и отображает эти сайты их посетителям.

Система разделана на 3 основных части:

1. Front - то что будут видеть посетители сайтов.

2. User - простая CMS для пользователей.

3. Admin - управление сайтами.

3.1 (Опция) Модуль интеграции с IIS - реализует всю настройку при создании нового сайта в суб домене.

Проект этих 3-х частей приложен. Там схема интерфейса, все достаточно просто и понятно. Сверху схема стр., ниже (при наличии) схемы модальных диалогов.

Мне нужно знать:

Каждый вопрос имеет вес и влияет на решение, даже если вы не понимаете зачем он задан!

1. Ваши знания, умения и опыт?

2. Оценка времени в часах и неделях по каждому из 3-х пунктов отдельно + 3.1. если возьметесь.

3. Примеры реализованных проектов?

4. Страна, город проживания?

5. ICQ или Skype?

6. Кол-во часов в неделю которое вы готовы посвятить проектам и размер оплаты недели вашей работы?

7. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ; НЕ ВОЗРАСТ)?

Все это присылайте на [email protected] с заголовком "Разработка Web решения ASP.Net C#"

ВНИМАНИЕ! Все вопросы и предложения на почту, ответы по др. каналам крайне мало вероятны.

Успехов!

Олег