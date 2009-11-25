Ищем программиста - исполнителя для создания портала на CMS Abo. Требования: Опыт создания порталов на CMS Abo - портфолио; Условия выбора исполнителя: -Сроки; -Стоимость; ТЗ после предварительного собеседования. Заинтересованным обращаться в приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Нужно запрограммировать (проект, дизайн и верстка предоставляются) web решение реализующее очень простую CMS (реализует создание/изменение/удаление страниц с привязкой их к иерархическому меню, содержание страницы редактируется web html редактором; роль пользователя) + систему управления сайтами (реализует создание/управление/удаление сайтов пользователей; роль админа). В целом система предоставляет админу возможность создавать/удалять сайты пользователей в сиб доменах (или суб папках), пользователю предоставляет возможность создание/удаление и редактирование содержимого стр. на основе встроенного web редактора. Ну и отображает эти сайты их посетителям.
Система разделана на 3 основных части:
1. Front - то что будут видеть посетители сайтов.
2. User - простая CMS для пользователей.
3. Admin - управление сайтами.
3.1 (Опция) Модуль интеграции с IIS - реализует всю настройку при создании нового сайта в суб домене.
Проект этих 3-х частей приложен. Там схема интерфейса, все достаточно просто и понятно. Сверху схема стр., ниже (при наличии) схемы модальных диалогов.
Мне нужно знать:
Каждый вопрос имеет вес и влияет на решение, даже если вы не понимаете зачем он задан!
1. Ваши знания, умения и опыт?
2. Оценка времени в часах и неделях по каждому из 3-х пунктов отдельно + 3.1. если возьметесь.
3. Примеры реализованных проектов?
4. Страна, город проживания?
5. ICQ или Skype?
6. Кол-во часов в неделю которое вы готовы посвятить проектам и размер оплаты недели вашей работы?
7. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ; НЕ ВОЗРАСТ)?
Все это присылайте на [email protected] с заголовком "Разработка Web решения ASP.Net C#"
ВНИМАНИЕ! Все вопросы и предложения на почту, ответы по др. каналам крайне мало вероятны.
Успехов!
Олег
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