Доработать модуль для Drupal

Необходимо изготовить презентацию из исходников (все в нужном формате, тесты все набиты в воред, просто все скомпоновать по шаблону) Презентация должна представлять собой перелистывающийся журнал как здесь: http://www.oriflame.ru/prod/offers/CurrentBrochureFrontpage.jhtml из картинок и текста Срок изготовления 3-4 ...