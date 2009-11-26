Доработка онлайн-игры

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки95 просмотров
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Доработка онлайн игры, реализация основного функционала. Подробности исполнителю при переписке.

14 лет назад
yozh
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Web-Solutions
Владимир 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$20
10 дней
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