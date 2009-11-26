Здравствуйте, Нужно запрограммировать (проект, дизайн и верстка предоставляются) web решение реализующее очень простую CMS (реализует создание/изменение/удаление страниц с привязкой их к иерархическому меню, содержание страницы редактируется web html редактором; роль пользователя) + систему управления сайтами (реализует ...
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Доработка онлайн игры, реализация основного функционала. Подробности исполнителю при переписке.
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