Врезать в шапку сайта флеш баннер

Здравствуйте, Нужно запрограммировать (проект, дизайн и верстка предоставляются) web решение реализующее очень простую CMS (реализует создание/изменение/удаление страниц с привязкой их к иерархическому меню, содержание страницы редактируется web html редактором; роль пользователя) + систему управления сайтами (реализует ...
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размер 450 на 75 пикселей
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это обычный шаблон вебасиста
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