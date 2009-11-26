Смс оплата

Есть сайт. У зарегистрированных там пользователей есть личный счет. На данный момент его можно пополнять лишь через WMZ. Нам нужно его усовершенствовать.

1)Сделать автоматическое пополнение другими кошельками Вебмани, ЯД и другие основные отечественные и зарубежные платежные системы.

2)Смс-пополнения. Насколько мы знаем, есть специальные компании, которые предоставляют короткие номера телефонов и просто берут процент. Это нужно сделать.

Желателен опыт в этом вопросе.

Спасибо.