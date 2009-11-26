Смс оплата

Здравствуйте, Нужно запрограммировать (проект, дизайн и верстка предоставляются) web решение реализующее очень простую CMS (реализует создание/изменение/удаление страниц с привязкой их к иерархическому меню, содержание страницы редактируется web html редактором; роль пользователя) + систему управления сайтами (реализует ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт. У зарегистрированных там пользователей есть личный счет. На данный момент его можно пополнять лишь через WMZ. Нам нужно его усовершенствовать.
1)Сделать автоматическое пополнение другими кошельками Вебмани, ЯД и другие основные отечественные и зарубежные платежные системы.
2)Смс-пополнения. Насколько мы знаем, есть специальные компании, которые предоставляют короткие номера телефонов и просто берут процент. Это нужно сделать.
Желателен опыт в этом вопросе.
Спасибо.
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