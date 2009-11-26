Flash шапка

Нужно примерно то что здесь: http://vkontakte.ru/app545941 Необходимо будет сделать ряд незначительных изменений, хороший дизайн и интуитивно понятный интерфейс. В предложении пишите примерные цены, сроки на разработку копии приложения что выше. Также указывайте ссылки на уже выполненные работы. Нужна только ...
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Требуется человек со знание флэш для небольшой реконструкции флэшки. Убрать некотрое элементы, некоторые поменять на более новые. Подробности в ICQ 7066635.
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