Правка элемента шапки сайта

Есть сайт. У зарегистрированных там пользователей есть личный счет. На данный момент его можно пополнять лишь через WMZ. Нам нужно его усовершенствовать. 1)Сделать автоматическое пополнение другими кошельками Вебмани, ЯД и другие основные отечественные и зарубежные ...