Подправить стандартный БУС "Малый бизнес"

Нужен специалист который хорошо разбирается в Shop-Script PREMIUM который сможет исправить ошибки на сайте http://ekoson.com.ua/ 1. Была такая ситуация, сайт был заражен вирусом и при удалении вредоносного кода я случайно удалил нужные файлы скрипта. Теперь в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1. Сделать поиск/фильтр товаров в каталоге следующим образом. На экране 3 поля: "Тип оборудования, к которому подходит запчасть", "Производитель оборудования", "Запчасть".
Изначально во всех полях перечни полные.
При выборе определенного типа оборудования в поле "Производитель оборудования" подгружаются только те производители, которые действительно производят это оборудование, а не просто из-какого-то общего списка производителей. Соответственно, после выбора производителя в поле "Запчасть" для выбора остаются только запчасти, которые подходят и к выбранному оборудованию выбранного производителя. Выбор должен быть перекрестным (т.е. чтобы можно было начинать отбор с любого поля, а не только с "Тип оборудования"). Заполнение всех трех полей не должно быть обязательным условием. Затем по нажатию на кнопку "поиск" (или аналогичную) выводятся на экран результаты, соответствующие запросу. Пример такого поиска можно посмотреть на сайте www.zipkomplect.ru
2. Реализовать возможность "закрепления" шапки сайта по аналогии с административной панелью БУС (нажал кнопочку - закрепилась, отжал - перестала закрепляться).
Пишите пожалуйста сроки реализации и суммы ЗА КАЖДЫЙ ПУНКТ. Спасибо.
ICQ 380721483, Андрей.
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