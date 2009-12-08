Подправить стандартный БУС "Малый бизнес"

Веб-программированиеЗавершен3 заявки144 просмотра
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Необходимо:

1. Сделать поиск/фильтр товаров в каталоге следующим образом. На экране 3 поля: "Тип оборудования, к которому подходит запчасть", "Производитель оборудования", "Запчасть".

Изначально во всех полях перечни полные.

При выборе определенного типа оборудования в поле "Производитель оборудования" подгружаются только те производители, которые действительно производят это оборудование, а не просто из-какого-то общего списка производителей. Соответственно, после выбора производителя в поле "Запчасть" для выбора остаются только запчасти, которые подходят и к выбранному оборудованию выбранного производителя. Выбор должен быть перекрестным (т.е. чтобы можно было начинать отбор с любого поля, а не только с "Тип оборудования"). Заполнение всех трех полей не должно быть обязательным условием. Затем по нажатию на кнопку "поиск" (или аналогичную) выводятся на экран результаты, соответствующие запросу. Пример такого поиска можно посмотреть на сайте www.zipkomplect.ru

2. Реализовать возможность "закрепления" шапки сайта по аналогии с административной панелью БУС (нажал кнопочку - закрепилась, отжал - перестала закрепляться).

Пишите пожалуйста сроки реализации и суммы ЗА КАЖДЫЙ ПУНКТ. Спасибо.

ICQ 380721483, Андрей.

14 лет назад
globax
Андрей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ITProf
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$90
2 дня
Прекрасная работа. Разумные деньги, сжатые сроки. Никакого негатива. В общем, мы остались довольны :-)
Сотрудничеством доволен.
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