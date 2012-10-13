Исправления в инт.-магазине (Shop-Script PREMIUM)

Нужен специалист который хорошо разбирается в Shop-Script PREMIUM который сможет исправить ошибки на сайте http://ekoson.com.ua/

1. Была такая ситуация, сайт был заражен вирусом и при удалении вредоносного кода я случайно удалил нужные файлы скрипта. Теперь в админке сайта в разделе "Каталог" - "Категории и товары" не возможно добавить/редактировать категории и товары. Выдает что данные файлы не найдены, также пропали кнопки "сохранить" и "отменить" в форме добавления товара, и другие ошибки.

(скрин нескольких ошибок в прикрепленных файлах)

Задача: возобновить и добавить все недостающие файлы и исправить все ошибки скрипта магазина.

Пишите стоимоть и сроки выполнения.

Оплата только после приема сделанной работы.

Работаю не первый раз, проблем с оплатой с моей стороны не было.