Исправления в инт.-магазине (Shop-Script PREMIUM)

Веб-программированиеЗавершен11 заявок194 просмотра
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Нужен специалист который хорошо разбирается в Shop-Script PREMIUM который сможет исправить ошибки на сайте http://ekoson.com.ua/

1. Была такая ситуация, сайт был заражен вирусом и при удалении вредоносного кода я случайно удалил нужные файлы скрипта. Теперь в админке сайта в разделе "Каталог" - "Категории и товары" не возможно добавить/редактировать категории и товары. Выдает что данные файлы не найдены, также пропали кнопки "сохранить" и "отменить" в форме добавления товара, и другие ошибки.

(скрин нескольких ошибок в прикрепленных файлах)

Задача: возобновить и добавить все недостающие файлы и исправить все ошибки скрипта магазина.

Пишите стоимоть и сроки выполнения.

Оплата только после приема сделанной работы.

Работаю не первый раз, проблем с оплатой с моей стороны не было.

11 лет назад
need2007
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
while
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 лет назад
$20
1 день
Андрей, хороший специалист. Работа была сделана качественно и в срок. Рекомендую.
Грамотное описание проблемы и своевременная оплата выполненной работы. Рекомендую к сотрудничеству :)
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