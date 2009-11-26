Он-лайн консультации

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок125 просмотров
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Необходимо написать скрит на PHP.

Скрипт должен выводить свободных сотрудников (те которые в данный момент не дают консультации). Если есть свободные, то скрипт должен дать возможность общаться с этим сотрудником в режими онлайн, отсылая ему (сотруднику) сообщения на ICQ, а он с ICQ человеку в скрипт. Во время этого общения консультант уже должен быть отмечен как "Занят".

14 лет назад
itxoft
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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