Он-лайн консультации

Необходимо написать скрит на PHP.

Скрипт должен выводить свободных сотрудников (те которые в данный момент не дают консультации). Если есть свободные, то скрипт должен дать возможность общаться с этим сотрудником в режими онлайн, отсылая ему (сотруднику) сообщения на ICQ, а он с ICQ человеку в скрипт. Во время этого общения консультант уже должен быть отмечен как "Занят".