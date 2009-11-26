Учебный скрипт работы с файлами на PHP

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок283 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт/пакет скриптов на PHP, выполняющий следующую задачу:

1.HTML страничка с окошком загрузки файлов определенного формата (txt)

2.Загруженный файл кладется в папку на сервере и обрабатывается. Алгоритм обработки следующий: проверяется наличие в файле определенных символов и если их нет, то выдается предупреждение что файл не походит по формату; если есть, то эти символы заменяются на ";" и файл сохраняется в другой папке, с другим расширением (csv).

3. Формируется уникальная ссылка на созданный файл и выдается на форму, но только после некоторого подтверждения (например оплата по webmoney).Данная ссылка доступна для скачивания несколько дней (допустим 3), затем удаляется.

Форма странички простая, без всяких наворотов. Авторизация пользователей не требуется. Админка не требуется. Желательна хоть какая-нибудь минимальная защита от внешних вторженией :)

Если есть готовое что-то подобное, то плиз, намекните. Если нет, то готов оплатить за разумную цену, при этом желательно подробное описание что и как делается (комментарии в коде). Работать должно на Денвере.

PHP
14 лет назад
SergeyKaRu
Сергей 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
toxinf
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$14
1 день
misher
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$20
1 день
По договоренности перечислено 50% оплаты вперед. После этого пропал - ни слуху-ни духу.
  • Похожие заказы

  • Исправления в инт.-магазине (Shop-Script PREMIUM)

    Нужен специалист который хорошо разбирается в Shop-Script PREMIUM который сможет исправить ошибки на сайте http://ekoson.com.ua/ 1. Была такая ситуация, сайт был заражен вирусом и при удалении вредоносного кода я случайно удалил нужные файлы скрипта. Теперь в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка и запуск mp3-магазина

    $300

    Ищем веб-программиста для доработки и полноценного запуска mp3-магазина на Joomla+VirtueMart. Проект готов на 70%. Главные требуемые доработки: подключение/написание фреймового mp3-плеера, увязка систем оплаты (предположительно WebMoney, автоматы пополнения, оплата SMS-кой) с "виртуальным кошельком/счётом" клиента, некоторые мелкие ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить стандартный БУС "Малый бизнес"

    Необходимо: 1. Сделать поиск/фильтр товаров в каталоге следующим образом. На экране 3 поля: "Тип оборудования, к которому подходит запчасть", "Производитель оборудования", "Запчасть". Изначально во всех полях перечни полные. При выборе определенного типа оборудования в поле ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Он-лайн консультации

    Необходимо написать скрит на PHP. Скрипт должен выводить свободных сотрудников (те которые в данный момент не дают консультации). Если есть свободные, то скрипт должен дать возможность общаться с этим сотрудником в режими онлайн, отсылая ему (сотруднику) ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить мелкие баги в скрипте tube-сайта

    $50

    Необходимо исправить мелкие недоработки в авторском скрипте tube-сайта (xss уязвимости в форме добавления комментариев, баги в выводе новостей и категорий). Даю фтп-доступ к сайту со скриптами.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта на битриксе

    Основная задача сайта размещение документов для скачивания. (Вёрстка будет предоставлена) Редакция битрикса "Старт" От вас требуется: Ссылка на портфолио Завершённые проекты на битриксе (+ ссылка на них) Цена разработки.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка по сайту (приватно для Hungry_Hunter)

    $100

    1.Добавить категории 2.Добавить возможность поиска по категориям 3.При добавлении файла реализовать возможность привязки его к определенной категории 4.Добавить возможность поиска по никам пользователей на сайте

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад