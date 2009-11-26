Учебный скрипт работы с файлами на PHP

Нужен скрипт/пакет скриптов на PHP, выполняющий следующую задачу:

1.HTML страничка с окошком загрузки файлов определенного формата (txt)

2.Загруженный файл кладется в папку на сервере и обрабатывается. Алгоритм обработки следующий: проверяется наличие в файле определенных символов и если их нет, то выдается предупреждение что файл не походит по формату; если есть, то эти символы заменяются на ";" и файл сохраняется в другой папке, с другим расширением (csv).

3. Формируется уникальная ссылка на созданный файл и выдается на форму, но только после некоторого подтверждения (например оплата по webmoney).Данная ссылка доступна для скачивания несколько дней (допустим 3), затем удаляется.

Форма странички простая, без всяких наворотов. Авторизация пользователей не требуется. Админка не требуется. Желательна хоть какая-нибудь минимальная защита от внешних вторженией :)

Если есть готовое что-то подобное, то плиз, намекните. Если нет, то готов оплатить за разумную цену, при этом желательно подробное описание что и как делается (комментарии в коде). Работать должно на Денвере.