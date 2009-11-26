Продвижения сайта строительной тематики

Требуется человек, который будет заниматься продвижением биржи недвижимости. Задача: - размещение объявлений РАБОТА в ХОРОШО ПРОИНДЕКСИРОВАНЫХ (ГУГЛОМ,ЯНДЕКСОМ,РАМБЛЕРОМ) ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ. Форма отчета: ссылки на выполненные работы Условие оплаты: по факту выполненных работ Форма расчета: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно продвинуть сайт в тор10 по таким запросам:
отделка квартир
отделочные работы
потолок из гипсокартона
евроремонт
строительство домов
строительство коттеджей
евроремонт квартир
отделка
отделочные работы стоимость
строительные компании москвы
строительные компании
отделка домов
отделка коттеджей
укладка плитки на пол
укладка плитки
выравнивание пола
стяжка
евроремонт квартир цены
евроремонт офиса
евроремонт офисов москва
ремонт двухкомнатной квартиры
ремонт однокомнатной квартиры
ремонт однокомнатной квартиры под ключ
ремонт офисов под ключ
ремонт офисов цены
стоимость работ по ремонту квартир
стоимость ремонта квартиры
стоимость ремонта квартиры в москве
стоимость ремонта однокомнатной квартиры
стоимость строительства коттеджа
строительство загородных домов под ключ
строительство загородных коттеджей
строительство коттеджей под ключ
строительство коттеджей цены
элитный ремонт квартир
элитный ремонт москва
В предложении ставьте уже расчитанный бюджет,больше всего интересует предложения с оплатой по факту.Сразу кидайте ссылки на портфолио.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем добрый вечер. Надо прогнать по белым каталогам сайт http://flexywork.com Оплата по факту. Желательно на Приватбанк, но возможно также на ВМ или ЯД.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Продвижение сайта нужна задание в приложение От Вас: - сроки - цены - контакты А также - рекомендации - примеры работПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
«Под ключ». Продвижение сайта автозапчастей, продажа и покупка осуществляется самими пользователями. Цель — получить постоянных посетителей на сайте, постоянное наполнение сайта запчастями пользователями. От вас требуется в комментариях указать условия работы, стоимость, ваше предложение по количеству. ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем людей, которые могут поднимать ТИЦ на промышленном уровне. Приглашаем мы Вас к сотрудничеству на постоянной основе. Кого заинтересовало - пишите на сколько сможете поднять ТИЦ, и сколько сайтов сможете обслуживать. Уточню сразу - поднятие платными ссылками от ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно прогнать сайт автомобильной тематики (автобазар) по социальным закладкам и каталогам, блогам и пр. Жду от Вас количество и цену.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
Продвижение и оптимизация www.bestparfum.kiev.ua в топ 10 google.com.ua + последующая поддержка. Ключевые слова: духи парфюмерия парфюмПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно продвинуть сайт в поисковиках, чтобы шел трафик. Сайт freesignal.netПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Сайт будет зарегистрирован в конце недели, в понедельник на него будет все установлено. ключевые слова во вложении От Вас предложения по цене срокам, способам продвижения.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Появилась у меня такая задачка: 1. Приобрел сайт на юкозе. 2. С юкозом до этого никогда дела не имел 3. Бывший владелец помогать не хочет. 4. Сам я - не умею. ________________________ Необходимо: 1. Нужен специалист по Юкозу, сео, разнообразным партнеркам ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад