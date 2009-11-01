Фирменный стиль для компании.

$200
Фирменный стильЗакрыт50 заявок484 просмотра
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Нужно разработать фирменный стиль для фирмы занимающейся оптовой продажа (крупно,средене,розница) свежемороженой рыбы и охлажденных цыплят бройлеров.В первую очередь логотип,нужно представить около 5 разных вариантов.

Оставляйте ссылки на порфолио.Без предоплат.

14 лет назад
rubeno
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
canevas
Семен 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$120
2 дня
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