Разработка фирменного стиля + создание логотипа

____ ИНФО ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, но в конкурс не добавлен проект закрывается в чт.- 19 ноября все работы принимаются до утра 19,11,2009 если вы хотите учавствовать и успеваете по срокам - пишите мне в личку ____ Нужны лого, ...
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Тематика сайта: фильтры для очистки воды, продажа, монтаж и сервисное обслуживание.
Компания: ООО "Экология Сервиса"
Сайт: www.eco-servise.ru
Необходимо:
1. Разработать логотип
2. Разработать фирменный стиль
перечень элементов ФС:
Фирменный бланк компании
Конверт
Визитка
дизайн сайта
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