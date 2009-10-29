Разработка фирменного стиля + создание логотипа

$250
Фирменный стильЗакрыт43 заявки1895 просмотров
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#1$

Тематика сайта: фильтры для очистки воды, продажа, монтаж и сервисное обслуживание.

Компания: ООО "Экология Сервиса"

Сайт: www.eco-servise.ru

Необходимо:

1. Разработать логотип

2. Разработать фирменный стиль

перечень элементов ФС:

Фирменный бланк компании

Конверт

Визитка

дизайн сайта

14 лет назад
Serg1111
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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