Разработать фирменный стиль

# 1 — $

____

ИНФО ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, но в конкурс не добавлен

проект закрывается в чт.- 19 ноября

все работы принимаются до утра 19,11,2009

если вы хотите учавствовать и успеваете по срокам - пишите мне в личку

____

Нужны лого, конверт, визитка, фирменный бланк, клубная карта

подробнее в файле - пожалуйста прочтите

УТОЧНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

по клубной карте:

- без места для фотографии (т.е. место под фото не нужно)

- обязательно ФИО члена клуба (пишем Иванов Иван Иванович)

- и членский номер ( из четырех цифр) напр. 0001

- месяц и год (карта выдается на год) - как на кредитке примерно

еще необходимо разработать дизайн подарочной папочки (картон - глянец) формата немного больше А4

в этой папке необходимо предусмотреть прорезь (или место) для клубной карты и для двух доп. листов А4 с информацией - листы будут просто вкладываться -- -так чтоб карта не была закрыта листами

соответственно бюджет увеличили на 10 $

надеюсь, это не очень мало, --- на больше возможностей нет

Уважаемые Исполнители, Заказчик ознакомился с представленными работами.

У него возникли пожелания по доработке

логотип

просит, чтоб логотип символизировал что-то связанное с комфортом, дословно "из холода в тепло", так как гильдия предоставляет (в т.ч.) услуги по ремонту холодильников, было выдвинуто предложение обыграть гайку (сделать ее типа снежинки)

просто снежинка - ему кажется банальной

по представленным вариантам:

снеговиков - не хочет

пингвины - не хочет "себя ассоциировать с пингвином"

белые медведи - тоже ему не по душе

поэтому, прошу придумать что-нибудь еще

полностью работы с новым лого можно не выкладывать

достаточно выложить новые лого, чтоб Заказчик определился, что все-таки ему по душе