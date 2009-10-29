Разработать фирменный стиль

Нужно создать стиль для рыболовного форума, на движке vBulletin. + Хотелось бы,чтобы менялись времена года. http://www.my-fishing.ru/forum/index.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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ИНФО ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, но в конкурс не добавлен
проект закрывается в чт.- 19 ноября
все работы принимаются до утра 19,11,2009
если вы хотите учавствовать и успеваете по срокам - пишите мне в личку
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Нужны лого, конверт, визитка, фирменный бланк, клубная карта
подробнее в файле - пожалуйста прочтите
УТОЧНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
по клубной карте:
- без места для фотографии (т.е. место под фото не нужно)
- обязательно ФИО члена клуба (пишем Иванов Иван Иванович)
- и членский номер ( из четырех цифр) напр. 0001
- месяц и год (карта выдается на год) - как на кредитке примерно
еще необходимо разработать дизайн подарочной папочки (картон - глянец) формата немного больше А4
в этой папке необходимо предусмотреть прорезь (или место) для клубной карты и для двух доп. листов А4 с информацией - листы будут просто вкладываться -- -так чтоб карта не была закрыта листами
соответственно бюджет увеличили на 10 $
надеюсь, это не очень мало, --- на больше возможностей нет
Уважаемые Исполнители, Заказчик ознакомился с представленными работами.
У него возникли пожелания по доработке
логотип
просит, чтоб логотип символизировал что-то связанное с комфортом, дословно "из холода в тепло", так как гильдия предоставляет (в т.ч.) услуги по ремонту холодильников, было выдвинуто предложение обыграть гайку (сделать ее типа снежинки)
просто снежинка - ему кажется банальной
по представленным вариантам:
снеговиков - не хочет
пингвины - не хочет "себя ассоциировать с пингвином"
белые медведи - тоже ему не по душе
поэтому, прошу придумать что-нибудь еще
полностью работы с новым лого можно не выкладывать
достаточно выложить новые лого, чтоб Заказчик определился, что все-таки ему по душе
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